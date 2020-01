Procedimento de segurança pode ter provocado barulho na CSN

O forte barulho e uma nuvem de fumaça negra assustaram os moradores do entorno da Companhia Siderúrgica Nacional, nesta quinta-feira, em Volta Redonda. No momento chovia e relampeava bastante na cidade. Durante a nuvem de fumaça, moradores reclamavam do cheiro forte que chegava até a Vila Santa Cecília.

Segundo a assessoria da Companhia Siderúrgica Nacional, houve um pique de energia elétrica e por medida de segurança foi desligado o equipamento. A interrupção não programada acionou dispositivos de segurança visando aliviar a pressão no alto-forno.

Leitores e ouvintes da Rádio Destaque Popular estão enviando fotos sobre o barulho ocorrido no interior da Usina Presidente Vargas. Segundo funcionários, houve um centelhamento seguido de um odor de queimado.