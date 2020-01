Samuca empossa novos conselheiros tutelares de Volta Redonda

Cerimônia foi realizada no auditório da Secretaria de Educação

O prefeito Samuca Silva deu posse nesta quinta-feira, dia 9, aos dez novos conselheiros eleitos em Volta Redonda para trabalhar nos próximos quatro anos nos Conselhos Tutelares I e II do município. A cerimônia foi realizada no auditório da Secretaria de Educação (SME) e contou com a presença de diversas autoridades que trabalham diretamente na proteção da criança e do adolescente.

“Parabenizo aos conselheiros pela conquista na eleição e, principalmente, pela vontade de exercer um papel tão importante em nossa cidade. Como é bom ter pessoas que acreditam em pessoas e conhecem a importância do Estatuto da Criança e Adolescente. Vale lembrar que foi apresentado um Plano Municipal da Criança e Adolescente, que vamos encaminhar para a Câmara dos Vereadores para que haja continuidade em Volta Redonda das ações voltadas para nossas crianças e adolescentes. Estamos estruturando da melhor forma os conselhos, inclusive já entregamos um carro novo para que os conselheiros possam realizar suas atividades”, lembrou Samuca.

O Conselho Tutelar é o órgão de proteção e garantia dos direitos dos menores, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e tem como função agir sempre que os direitos de crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados pela sociedade, Estado, pais, responsável, ou em razão de sua própria conduta.

A conselheira Márcia Cruz, mais votada na última eleição, falou em nome dos novos conselheiros. “Agradecemos a todos os envolvidos nesse processo e, especialmente, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), que realizou capacitações que vão contribuir com nosso progresso profissional. Nós, conselheiros tutelares, estamos cientes das nossas responsabilidades e assumimos o compromisso de realizar nosso trabalho junto ao ECA. Estamos à disposição de todos para discutir ações que visem a garantia dos direitos das crianças e adolescentes”, disse.

O vice-presidente do CMDCA, Fernando Rabelo, enfatizou o papel do conselheiro. “Quero destacar a importância de todo o conselho em realizar um processo transparente. O papel do conselheiro é muito importante, pois ele zela junto ao CMDCA pelos direitos do menor. Que vocês possam zelar e promover essa árdua tarefa de proteger nossas crianças e adolescentes”, falou.

Foram empossados e compõem o Conselho Tutelar I: Márcia de Souza Cruz e Silva; Denise Gonçalves Vieira Silva; Bruno Baptista Nicolau; Juliana Ariella Santos de Almeida; e Lígia da Silva Penha Pereira. Para o Conselho Tutelar II assumiram os novos conselheiros: Douglas José de Lima Pereira; Osmar Teófilo Maia; Alessandra Silva de Oliveira Mattos; Elizabete Pereira da Silva Tiago; e Richard Nunes.