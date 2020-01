Central nuclear de Angra obtém bom desempenho em 2019

Em 2019, Angra 1 e 2 operaram com os maiores fatores de capacidade das usinas geradoras de energia no Brasil: 98,21% e 89,38%, respectivamente. Trata-se da produção efetiva de uma usina em relação à capacidade total de geração da unidade.

Isso é mais um exemplo do bom ano da central nuclear de Angra, que gerou, no total, 16.128.826 megawatts-hora (MWh), o suficiente para abastecer, com sobra, os estados de Goiás ou Pernambuco. A ótima performance foi capitaneada por Angra 1, que bateu seu recorde de produção, gerando 5.546.164 MWh. Com isso, superou sua melhor marca anterior, registrada em 2012 (5.395.561 MWh).

Angra 2 também teve um desempenho significativo. A usina produziu, no ano passado, 10.582.662 megawatts-hora (MWh), a 8ª melhor marca de sua história e o 6º maior resultado em anos em que houve parada de troca de combustível. A unidade operou durante 329 dias sincronizada ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

O diretor de Operação e Comercialização, João Carlos da Cunha Bastos, credita o resultado satisfatório ao engajamento dos colaboradores da Eletronuclear. “Os resultados positivos alcançados pela Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto têm como forte base seu corpo funcional capacitado, qualificado e comprometido com a excelência, garantindo às usinas nucleares brasileiras resultados compatíveis com as melhores usinas do mundo”, frisa.