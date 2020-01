Choveu acumulado de 61mm em alguns bairros de Volta Redonda em uma hora

Defesa Civil registrou oito ocorrências em diversos pontos da cidade

Durante uma hora desta sexta-feira, dia 10, outra forte chuva atingiu Volta Redonda. Na região do Santa Cruz e Santa Rita do Zarur, choveu um acumulado de 61,9mm em apenas uma hora. Já na região do Retiro, choveu 38mm também durante o mesmo período. Os dados são da Coordenadoria de Prevenção e Defesa Civil de Volta Redonda. Desde de meados 2019 a prefeitura está realizando a ‘Operação Guarda-Chuva’ trabalho de prevenção que vem minimizando os impactos da época de chuva no período de janeiro.

Volta Redonda registou um acumulado de 28mm de chuva, entre 16 horas e 17 horas, nesta quinta-feira, dia 9. O esperado para toda essa quinta-feira era justamente 28 mm. Ou seja, em 30 minutos choveu o que era esperado para 24 horas. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Leandro Rezende, todas equipes do órgão estão de plantão atuando em áreas de risco e avaliando o impacto da chuva.

“Até o momento tivemos oito ocorrências pela cidade, entre deslizamentos e alagamentos. Choveu novamente um grande volume em um curto espaço de tempo. Nossa equipe está percorrendo todos os bairros, buscando fazer o monitoramento das áreas de risco”, completou o coordenador, ressaltando que o número de emergência da Defesa Civil é 199.

Diante das fortes chuvas, a cidade registrou pontos de alagamento e pequenos deslizamentos no Retiro, Açude, Vila Brasília e Santa Rita do Zarur. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura já está atuando para minimizar impactos nas localidades.

Recentemente, para evitar transbordamento e transtornos históricos no Santa Rita do Zarur, a prefeitura fez a dragagem do Córrego do Peixe, o que evitou maiores problemas diante da chuva desta sexta.

“A limpeza do Córrego foi bem feita e o córrego suportou a grande quantidade de água. Choveu muito. Agradeço a prefeitura por ter feito essa dragagem, que evitou o transbordamento. Era um pedido antigo”, declarou a aposentada Arlete Oliveira, moradora do bairro.

Segundo o prefeito Samuca Silva, todos os órgãos da prefeitura de Volta Redonda está de plantão monitorando a cidade e atuando para minimizar impactos.

“Estamos atuando por toda cidade nesse período de fortes chuvas. Novamente em Volta Redonda tivemos uma chuva maior que previsto, mas graças a investimentos feitos pela prefeitura os danos foram minimizados, como nas Ruas 23 e 24 no Vila Rica e o caso do Córrego do Peixe. Estamos agora com projetos prontos para avançar em outras áreas, como Voldac e Açude. A população não merece mais sofrer, em breve vamos iniciar a resolver mais este problema histórico”, disse Samuca.