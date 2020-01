Defesa Civil vistoria trecho da RJ 145 Piraí e Barra do Piraí)

De competência do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a RJ 145, no trecho entre Piraí e Barra do Piraí, recebeu vistoria técnica de agentes da Secretaria Municipal de Defesa Civil, da Prefeitura de Barra do Piraí, no local que apresenta queda de parte daquela via. Técnicos da pasta constataram, na tarde desta sexta, 10, o problema existente, e frisaram a necessidade de intervenções de engenharia naquele local.

Como paliativo, a Defesa Civil realizou sinalização emergencial de alerta. No entanto, constataram que “se faz necessário um estudo, projetos e obras de engenharia, o quanto antes, para a efetiva mitigação dos riscos alí existentes”.

O secretário interino de Defesa Civil, Wlader Dantas, atentou que, “devido ser uma rodovia de grande fluxo de veículos, uma correta e efetiva sinalização de alerta deve ser implantada”, e chamou a atenção para o problema.

“Nós sabemos desse problema desde quando ele surgiu. Em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos, fizemos contatos com o DER, no sentido de apresentarem soluções quanto a solucionar tais riscos. Não foi feito nada. Não é da competência do município aquela via. Porém, o perigo de novos deslizamentos de terra ali é iminente. E vidas podem ser ceifadas, se não tomarem uma atitude”, completa.

Compartilhe