Homem é assassinado no bairro Morada do Campo

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira, na Rua 1, no local conhecido como Morada do Campo, estrada para a Fundação Beatriz Gama, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

No local do crime havia várias cápsulas de pistola. Tudo indica que ele tenha sido alvejado na esquina com a rua de acesso a Beatriz Gama. Havia marcas de sangue por mais de 50 metros na rua. A Polícia Militar já está no local preservando o corpo até a chegada do perito da Polícia Civil. Ainda não há informações sobre o crime.