PM prende homem com drogas e por corrupção em Rio Claro

Policiais militares prenderam no início da manhã desta sexta-feira, um homem suspeito por tráfico de drogas e por corrupção durante abordagem na RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), em Rio Claro. Segundo os agentes, a abordagem ocorreu nas proximidades do túnel do distrito de Lídice. Ele estava num Santana preto.

Com ele foram encontrados 18 pinos de cocaína. Ele teria oferecido R$ 10 mil para não ser levado para a Delegacia de Polícia, de Rio Claro. Na delegacia, foi constatado de que o preso tem uma grande ficha criminal. Foto: Polícia Militar