PRF prende homem com  mandado de prisão em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no início da madrugada desta sexta-feira um homem com mandado de prisão, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí. Os agentes estavam realizando uma fiscalização de combate ao crime quando abordaram um Chevrolet/Sonic, com placa do Rio de Janeiro.

Durante consulta aos sistemas de dados do condutor, de 43 anos, foi verificado haver em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela Justiça pelo não pagamento de pensão alimentícia. O mandado foi expedido em 25 de março de 2019 pela 3ª Vara da Família da Comarca do Meier (RJ).

Diante da constatação, foi efetuada a prisão do homem e a ocorrência encaminhada para 94ª DP de Piraí.