Bruno Marini se reúne com prefeitos da região

O Subsecretário de Saúde do estado, Bruno Marini, responsável pela política estadual na Prevenção à Dependência Química, visitou nesta quinta-feira (9), prefeitos da região visando parceria e implantação de projetos voltados à prevenção ao uso de álcool e outras drogas.

Na primeira rodada de visitas, Marini esteve na cidade de Porto Real com o Prefeito Ailton, em Resende com o prefeito Diogo Balieiro e em Volta Redonda com o Prefeito Samuca Silva.

Os prefeitos elogiaram a iniciativa e se colocaram à disposição para participarem das ações propostas que consiste na capacitação dos novos Conselheiros Tutelares e Prevenção nas escolas com alunos do segundo seguimento do ensino fundamental.

Nos próximos dias Bruno irá visitar os demais municípios da região e a partir daí anunciar o início dos trabalhos.