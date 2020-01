Um caminhão carregado com cadernos tombou por volta das 7 horas, no km 225, da Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

O trânsito ficou totalmente interditado. Não houve vítimas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) implementou a mão dupla na subida da Serra das Araras. O congestionamento chegou em 10 quilômetros, no sentido Rio de Janeiro.