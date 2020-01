Uma carreta, carregada com cerveja (Heineken), tombou na madrugada deste sábado por volta de 4 horas, no km 223, da Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) houve interdição da faixa da direita e o trânsito fluiu pela faixa da esquerda. Ninguém ficou ferido.