Colisão envolve duas motos e deixa cinco pessoas feridas em Itatiaia

Cinco pessoas ficaram feridas na tarde deste sábado numa colisão envolvendo duas motos, na BR-485, na Estrada do Parque Nacional do Itatiaia. Segundo informações, as motos seguiam na mesma direção quando um condutor deu seta para direita e o outro não percebeu.

Quatro pessoas que estavam em duas motos ficaram feridas. Um pedestre foi arremessado de uma ponte sobre um rio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os feridos foram encaminhados para o Hospital de Emergência, em Resende.

O condutor de uma das motos, de 23 anos, está em estado grave. Os outros envolvidos, uma mulher e três homens sofreram ferimentos leves.