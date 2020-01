Defesa Civil de Volta Redonda emite alerta de forte chuva para este sábado

A Coordenadoria de Prevenção e Defesa Civil de Volta Redonda emitiu para a população um alerta de chuva moderada e forte neste sábado, dia 11, para as áreas do Complexo da Vila Brasília, a região do Retiro e Açude e área dos bairros Santa Cruz e Santa Rita do Zarur. O alerta foi enviado através de SMS no começo da tarde para os moradores dessas áreas de risco. Segundo a Defesa Civil, a previsão do tempo está calculando que chova nessas regiões um acumulado de 100mm.

Os moradores das áreas de risco devem ficar atentos às orientações da Defesa Civil e, em caso de emergência, devem acionar a equipe pelo número de telefone 199.