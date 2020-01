Policiais militares do 37º BPM prendem dois PM’s e um civil suspeitos de envolvimento com o tráfico em Quatis

Policiais militares do 37º Batalhão sediado em Resende, prenderam nesta sexta-feira, dois cabos da Polícia Militar e um homem, envolvidos com o tráfico de drogas, nas cidades de Quatis e Porto Real. A prisão dos policiais suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas ocorreu no momento em que uma carga de drogas, cerca de 453 quilos de maconha (26 tabletes de maconha), chegava ao bairro Pilotos, em Quatis.

Uma grande operação foi montada e quando o motorista do Corolla avistou o cerco, empreendeu fuga, colidindo contra um poste. Ele abandonou o carro e entrou numa caminhonete S-10, que vinha acompanhando o Corolla. A caminhonete foi interceptada e os policiais militares e um civil foram presos. Os policiais militares serão conduzidos à Unidade Prisional da Polícia Militar, no Rio de Janeiro.

Na segunda-feira, os agentes já tinham feito uma grande apreensão de drogas em Quatis. Policiais do Serviço Reservado foram informados de que outra carga de entorpecentes estaria chegando nesta sexta-feira às Quatis, quando houve a prisão dos três suspeitos. Fotos: Polícia Militar e Redes Sociais

O 37º Batalhão da Polícia Militar emite nota esclarecendo o trabalho de inteligência do Serviço Reservado

Sobre as últimas operações que desencadearam na apreensão de duas cargas de entorpecentes nas cidades de Porto Real e Quatis, a Comandante do Trigésimo Sétimo Batalhão vem a público esclarecer algumas informações.

A partir de um trabalho envolvendo o Serviço Reservado do 37º BPM, posterior a apreensão de uma carga de entorpecentes em Quatis, na última segunda-feira, foram obtidas informações sobre outro possível carregamento de drogas nesta sexta-feira(10), envolvendo, inclusive, Policiais Militares na ideação criminosa.

Nesta tarde, o Comando do 37º BPM reforçou suas ações com o efetivo de serviço, com vistas a obtenção de armas e drogas na região, quando foi desencadeada operação com apreensão de vasta carga de Maconha, com a prisão de dois Policiais e um civil, no distrito de Bulhões. A droga está sendo periciada pela Polícia Civil. Os PMs detidos serão conduzidos à Unidade Prisional da Polícia Militar.

A respeito da prisão dos dois Policiais Militares, não é ordinário expressarmos nossos sentimentos, sejam eles de pesar ou frustração, porém o 37º BPM faz jus determinantemente juramento da Polícia Militar e reafirma nosso compromisso de combater o crime, não importa de onde ele venha. A missão sempre será cumprida.

OBS: A prisão foi feita por policiais militares do 37º BPM.