PRF flagra jovem sem CNH na Dutra, em Volta Redonda

A Polícia Rodoviária Federal flagrou no final da manhã deste domingo, por volta das 11h30min, um condutor de uma moto Honda CG 125, sem placa de identificação na alça de acesso para a Rodovia dos Metalúrgicos, na altura do km 257 da Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda.

Os agentes C. Nogueira e Von Paraski observaram a moto sem a placa de identificação. Os agentes foram atrás e conseguiram a abordagem na altura do km 258. Foram feitas as devidas verificações, constatando que a motocicleta não era roubada e estava com licenciamento em dia, ano 2019, mas, o condutor de 18 anos não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A motocicleta estava em péssimo estado de conservação, com pneu traseiro careca, já aparecendo a lona por baixo da banda de rodagem, estava sem a placa de identificação, sem para lama e sem espelhos retrovisores.

Foi constatado também que o freio traseiro não funcionava, O descanso estava quebrado e as pedaleiras estavam soltas. Devido às irregularidades encontradas foram aplicadas as devidas multas que somadas chegaram a mais de R$ 2.4 mil e a motocicleta foi recolhida para o pátio da PRF.