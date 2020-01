PRF prende homem com seis quilos de cocaína na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no início da madrugada deste domingo, por volta de 00h30min, um motorista, de 37 anos, conduzindo um Fiat/Uno Way com placa de São Paulo, no km 318, Rodovia Presidente Dutra, na praça de pedágio, em Itatiaia.

Durante a abordagem, os policiais rodoviários federais perceberam o nervosismo do motorista, levantando suspeita de que poderia estar transportando algo ilícito.

Após revista minuciosa no interior do veículo, foram encontrados, escondidos dentro do painel, seis tabletes de cocaína, totalizando seis quilos.

Diante deste fato, foi dada voz de prisão ao suspeito por tráfico de drogas e a ocorrência encaminhada para a 99ª DP de Itatiaia.