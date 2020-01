Zoológico de VR recebe mais de três mil pessoas no final de semana

Espaço de lazer foi reaberto para que a população aproveite as férias, e obras ainda estão sendo realizadas

Reaberto ao público, o Zoológico Municipal de Volta Redonda recebeu, neste final de semana, cerca de três mil pessoas. Com entrada gratuita, o local é mais uma opção de lazer no município, que também conta com um Parque Aquático Municipal. “Nós reabrimos o espaço em respeito à população da cidade. Nas férias escolares as famílias precisam de lazer, por isso, optamos por reabrir mesmo com a obra em andamento”, destacou o prefeito Samuca Silva.

O recinto dos animais foi todo reformado, o espaço foi pintado e arborizado com o plantio de 66 mil mudas de plantas ornamentais, um recinto de imersão está sendo construído e novos brinquedos adaptados para crianças com deficiência serão instalados no zoológico, além do retorno dos pedalinhos. Para o motorista Adilson Silva, morador de Barra Manda e que foi visitar o local com a família, a reforma está muito boa. “Ficamos tristes quando falaram que iriam acabar com o zoológico. Mas era mentira, estou vendo que a prefeitura de Volta Redonda está fazendo a manutenção do espaço e ele tá ficando muito bonito”, disse.

Segundo Leiliane Silva, dona de casa, o Zoo é arborizado e as crianças gostam de ver os animais. “O espaço está ficando bom, nós iríamos visitar o local na semana passada quando foi reaberto, mas não conseguimos. Estamos gostando do que estamos vendo, as pessoas espalharam boatos sobre o zoológico e ele tá muito bonito”, contou. Desde agosto, o Zoológico Municipal está passando por uma reforma, com investimento de mais de R$ 700 mil reais em infraestrutura e revitalização do espaço.