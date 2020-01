Adolescente de VR é vítima de bala perdida na Linha Vermelha

Juliana Medeiros, de 17 anos, foi atingida no pescoço por um tiro de fuzil, na manhã de domingo, na Linha Vermelha, no Rio de Janeiro. Juliana, que é moradora de Volta Redonda, foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Bonsucesso, onde passou por uma cirurgia e segue internada.

Juliana estava no carro com a mulher e dois filhos, de 18 e 10 anos de idade, do subsecretário estadual de Saúde, Bruno Marini, de Barra Mansa. A família estava seguindo de Volta Redonda para Cabo Frio, onde estava o seu namorado, de 17 anos, também filho de Bruno Marini.

Segundo o subsecretário de Saúde, ela foi atingida pela bala perdida quando o carro se aproximava do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. Bruno relatou que a bala atravessou o vidro e o pescoço da vítima se alojando no banco do veículo.