Homem assalta dois ônibus da São Miguel, em Resende

Dois ônibus da Viação São Miguel foram assaltados no domingo, pelo mesmo homem, no bairro Fazenda da Barra, em Resende. O primeiro roubo aconteceu no ônibus da linha Jardim Beira Rio/Campos Elíseos. O homem mostrou um volume embaixo da camisa, simulando estar armado. Ele levou o dinheiro do cobrador.

Menos de 30 minutos depois, o mesmo homem assaltou outro veículo da mesma empresa, linha bairro Primavera/Fazenda da Barra. Ele também levou todo o dinheiro do cobrador. Os assaltos foram registrados na Delegacia de Polícia, de Resende.