Leilão em Barra Mansa arrecada mais de 47 mil para Paróquia de São Sebastião

Valor será utilizado em trabalhos realizados pela congregação e em serviços sociais; Ação contou com o apoio da Prefeitura Municipal

Na tarde deste domingo (12), os produtores rurais do distrito de Antônio Rocha se uniram para realizar o 18º Leilão de Gado, em comemoração as festividades em homenagem a São Sebastião. Ao total, 53 bovinos foram leiloados, arrecadando R$ 47.725 mil, valor que será utilizado em trabalhos realizados pela paróquia. O evento aconteceu no parque de exposições do distrito e contou com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa.

O maior lance foi de R$ 3 mil em uma bezerra. Os animais, em sua maioria, eram novilhos desmamados, com idade média de 10 meses. Todo o valor arrecadado será utilizado em trabalhos realizados pela paróquia. Além do leilão, foram comercializadas comidas e bebidas que terão suas verbas destinadas à igreja e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). A entrega do gado arrematado aconteceu na manhã desta segunda-feira (13).

O padre Djalma da Igreja de São Sebastião comentou a importância do evento. “Esse evento acontece todo ano e, através dessa ajuda, conseguimos fazer vários trabalhos importantes dentro da comunidade, como também serviços sociais”.

O produtor rural Nilson Moreira Campos doou animais para o leilão e disse sempre participar das ações da Paróquia. “Obras honestas e justas como as que são realizadas através do dinheiro arrecadado pelo leilão representam e ajudam a comunidade. Nós, produtores, fazemos questão de participar e engajar nessas obras com cunho social”.

As homenagens à São Sebastião, padroeiro de Barra Mansa, seguem até a próxima segunda-feira dia 20, data do santo.