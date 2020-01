Morre funcionário do Saae ferido em acidente na Getúlio Vargas

O funcionário do Saae (Serviço Autônimo de Água e Esgoto) Wilson de Oliveira Guimarães, de 32 anos, que sofreu um acidente na manhã do dia 31 de dezembro, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na madrugada desta segunda-feira, no Hospital da Unimed, em Volta Redonda.

Ele foi atingido por uma retroescavadeira durante um serviço que estava sendo realizado pelo Saae na Avenida Getúlio Vargas, no entroncamento com a Rua Nelson Godoy, no Centro de Volta Redonda. Wilson estava internado no Hospital São João Batista, até ser transferido para a Unimed.

Segundo informações, o funcionário teria caído no buraco sendo atingido pela retroescavadeira no rosto e teve afundamento no crânio. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o HSJB.