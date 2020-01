Prefeitura de Volta Redonda fiscaliza imóveis atingidos pela chuva no final de semana

Três residências foram interditadas no bairro Verde Vale

Volta Redonda foi atingida por fortes chuvas nos últimos dias. Vários pontos foram afetados mas, em decorrência do trabalho de prevenção que a prefeitura realizou ao longo do último ano, os impactos têm sido minimizados. Nesta segunda-feira, dia 13, equipes da Defesa Civil, Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda) e da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) visitaram o bairro Verde Vale para conversar com as famílias das residências interditadas no final da tarde do domingo, dia 12, em razão de um deslizamento de terra.

O prefeito Samuca Silva lembrou que o trabalho de prevenção é constante. “Começamos a nos preparar com antecedência para o período de alerta e isso fez com que os impactos fossem menores”, disse Samuca sobre a operação Guarda-Chuva, que percorreu diversos locais, fiscalizando e intervindo para que não aconteçam maiores danos durante o período de chuvas.

O primeiro passo, em casos como esse, é retirar a família e mantê-la em segurança. De acordo com o Furban agora deve ser preparado um projeto de engenharia para que depois sejam feitas as obras necessárias no local. “Teremos que fazer um muro de contenção, uma canaleta e concreto projetado para proteger o talude”, explicou o diretor do Furban, Ronie Oliveira.

As famílias estão abrigadas em casas de familiares e foram cadastradas pela Smac para receberem todo apoio necessário. “Agora nós vamos dar auxílio para essas famílias se organizarem. É um trabalho de acompanhamento, e elas serão assistidas pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social)”, comentou o secretário de Ação Comunitária, Ailton da Silva.

Laiza Barreto, de 29 anos, mora em uma das residências afetadas com o marido e o filho. “Eu imagino o susto se eu tivesse aqui, na hora eu estava na casa da minha mãe. Agora vou ficar esse tempo na casa da minha cunhada até resolver o que vamos fazer”, contou.

Os moradores devem ficar atentos às orientações da Defesa Civil e, em caso de emergência, acionar a equipe pelo número de telefone 199.

Alerta SMS – A Defesa Civil é responsável pelo monitoramento e acompanhamento das previsões meteorológicas. Na iminência de um evento adverso, comunica a população através do sistema de SMS, que os moradores de Volta Redonda podem receber pelo celular. Para se cadastrar, o morador deve enviar um SMS para o número 40199, apenas com o número do CEP de onde mora, podendo digitar com ou sem hífen, com ou sem ponto.