Deputado Marcelo Cabeleireiro cumpre extensa agenda na região

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, cumpriu uma agenda extensa na região, nesta terça-feira (14). Os compromissos deram início em seu gabinete em Barra Mansa, com atendimentos à população e também autoridades. De 6h às 12h o parlamentar atendeu mais de 60 pessoas.

No período da tarde, Marcelo foi acompanhar as ações dos profissionais com o tomógrafo móvel, que chegou ontem na cidade de Barra do Piraí, através da solicitação do deputado. O serviço funcionará até sexta-feira (17), e depois seguirá para a cidade de Valença, onde ficará até o dia 24 deste mês.

De acordo com o deputado, a população tem participado bastante do seu mandato solicitações e sugestões.

– É de grande importância as pessoas estarem mais perto acompanhando nossa acões, trazendo sugestões, demandas e também elogios. Estou sempre por perto e procuro fazer um trabalho com muita transparência e principalmente ouvindo a população, disse Marcelo.

Marcelo ainda esteve hoje om o prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves , vereadores do município e abriu agenda para atender a população para demandas da cidade.

A agenda se encerrou no município de Vassouras, onde o deputado se reuniu com o prefeito severino Dias e o vereador Lomeu. Marcelo aproveitou para colocar o mandato à disposição de toda população do estado e região.