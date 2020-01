Domingo é dia de brincar no “Clubinho do Sider”

Devido ao grande sucesso das edições anteriores, o “Clubinho do Sider” está de volta! No próximo domingo, dia 19/01, a criançada que é fã de boas histórias, terá um encontro com o mundo da imaginação! Contação de histórias para as crianças, no evento, as crianças poderão trazer amigos e ficarem à vontade, para que possam, juntas, brincar e se divertir. “Férias é para brincar! E este tipo de evento é uma ótima oportunidade para as crianças se socializarem e fazerem novas amizades.

O encontro acontecerá das 15h até às 20h, no 3º piso, próximo à praça de alimentação, a classificação é livre e a entrada é gratuita”, convidou Tiago Gama, Superintendente do Sider. Para participar do evento, a criança terá que estar acompanhada do seu responsável. No local, um monitor fará a recepção. Traga amigos e sua família para um passeio ao shopping e venha brincar!

O Sider é o primeiro shopping do Sul do Estado do Rio de Janeiro e está localizado, estrategicamente, no principal eixo de tráfego de Volta Redonda e ao lado de um dos principais corredores comerciais da região. Fundado em 1989, o complexo de lojas, completou 30 anos, é um autêntico centro de compras.

Serviço:

Contação de Histórias

Data: 19/01/2019 – domingo

Hora: 15 às 20h

Local: 3º Piso Sider Shopping- Praça de Alimentação

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita