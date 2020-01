Escola Municipal Lídia Pires passa por obras de reforma, manutenção e ampliação

Projeto ‘Revitaliza Resende’ promove melhorias em unidade que acolhe mais de 230 estudantes

A Escola Municipal Lídia Pires, no bairro Itapuca, está em obras para reforma geral e manutenção. A unidade é mais uma a ser contemplada pelo projeto “Revitaliza Resende”, da Prefeitura de Resende, que há três anos promove melhorias nos mais diversos locais utilizados pela população. Os trabalhos vão melhorar a qualidade do espaço tanto para os 232 alunos quanto para os mais de 30 funcionários que trabalham na escola.

A escola atende alunos do Pré ao 5° ano do Ensino Fundamental, no primeiro e no segundo turno. No terceiro turno, a unidade recebe estudantes com faixa etária entre 18 e 29 anos, no Programa Projovem Urbano. Antes das reformas chegarem, os alunos e funcionários conviviam com uma série de problemas estruturais, que estão sendo sanados a partir das obras em andamento, que começaram na semana passada. Infiltrações, rachaduras e outras marcas provocadas pelo tempo sem a atenção devida do poder público estão na lista de problemas enfrentados na unidade.

As obras compreendem colocação de forro em todas as salas de aula, na sala de recursos, dos professores e de orientação pedagógica e educacional. O mesmo serviço será feito na cozinha, refeitório e nos banheiros. Também haverá revisão da instalação elétrica em geral e da parte hidráulica. O projeto prevê ainda a reforma dos banheiros dos alunos, masculino e feminino. Já os funcionários ganharão um novo banheiro. Haverá a instalação de lavatórios e um escovódromo, bem como está garantida a chegada de um novo bebedouro.

As janelas estão passando por uma revisão e aquelas que não estiverem em bom estado serão trocadas. Haverá limpeza do telhado e fechamento de vãos abertos para impedir a entrada de animais e possíveis infiltrações com as águas das chuvas. As canaletas serão desentupidas e a escola ainda será toda pintada, pronta para ganhar novo projeto visual de identificação.