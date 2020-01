Tiago Pedro Machado Moraes, de 35 anos, foi assassinado na madrugada desta terça-feira, na Avenida Condessa do Rio Novo, no Centro de Três Rios. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando chegou a vítima já estava morta. A Polícia Militar esteve no local até a remoção do corpo que foi feita após a perícia de um policial civil.

O corpo foi removido pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros para o IML (Instituto Médico Legal), em Três Rios.