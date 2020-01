Um jovem, identificado como sendo, Diegão, foi assassinado na noite de terça-feira, no Morro do Castelo Branco, no bairro Paraíso, em Resende.

Um homem que estava passando nas proximidades atirou várias vezes contra a vítima que morreu no local. A Polícia Militar já está no local aguardando a presença do perito para liberar o corpo para o IML (Instituto Médico Legal), da cidade.