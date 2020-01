Moradores do Jardim Amália são beneficiados pelo programa ‘Orgulho de Volta’

O bairro Jardim Amália recebeu, nesta terça-feira (dia 14), investimento do programa Orgulho de Volta. Para resolver um problema histórico de abastecimento de água, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Saae, iniciou a obra de troca de 330 metros de rede de água potável, trocando o modelo atual por uma tubulação de PVC. A nova rede vai beneficiar cerca de 500 moradores do bairro.

O prefeito Samuca Silva reforçou a importância da obra para o local. “Esse investimento, que parece ser invisível, irá mudar a vida das pessoas. É muito bom ter uma água tratada chegando de forma regular. E isso tudo só está sendo possível porque conseguimos arrumar a casa e controlar as dívidas que a prefeitura tinha. Agora, os investimentos começam a aparecer. Essa obra que estamos iniciando hoje aqui no Jardim Amália representa o respeito por todos os moradores da cidade”, disse o prefeito.

Segundo José Geraldo Santos, o Zeca, diretor do Saae, a nova rede vai substituir a antiga, que já não atendia mais o bairro. “São 330 metros de rede de água potável. A rede anterior tem mais de 40 anos e está praticamente obstruída. O Saae recebia reclamações dos moradores e comerciantes e agora, com a substituição da rede, isso vai acabar. O prazo para a realização da obra é de 90 dias, mas esperamos executar no menor tempo possível, evitando assim desgaste para os moradores e comerciantes”, explicou Zeca.

O investimento foi aprovado pela presidente da Associação de Moradores dos bairros Jardim Amália I e II, Maria Aparecida de Souza, que agradeceu ao prefeito a realização da obra. “Essa obra é muito importante para nós. Ela não aparece, mas é uma das mais importantes pois vai melhorar a nossa qualidade de vida e acabar com a falta de água das partes mais altas. Estou acompanhando as outras obras que estão sendo realizadas e hoje eu só quero agradecer ao prefeito por estar cuidando tão bem da nossa cidade”, disse emocionada.

Vanderson da Silva, morador do bairro há 20 anos, comemorou a realização da obra. “Há muito tempo que a gente precisava dessa mudança da rede de água. Nosso bairro cresceu e rede não é mais suficiente para atender o complexo Morada da Colina, Vale da Colina, Jardim Amália I e II e isso também contribuiu para que a falta de água acontecesse. A rede era antiga e não servia mais para atender a nossa demanda. Agora não vamos mais ter esse problema”, disse o morador.

Orgulho de Volta

Em 14 dias do programa, a prefeitura já realizou benfeitorias em vários bairros da cidade como Jardim Ponte Alta, Minerlândia, 249, São Luiz, Roma, Parque das Garças, Santo Agostinho e Santa Rita do Zarur.

Na quarta-feira, dia 15, será entregue a quadra poliesportiva do bairro Água Limpa. A cerimônia acontecerá na Rua Rio Araguaia, nº 165, Água Limpa, às 18h.