Polícia Civil apreende várias mercadorias na Feira Livre

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Volta Redonda, sob o comando do delegado Wellington Pereira Vieira, apreenderam na manhã desta terça-feira, várias mercadorias “piratas” na Feira Livre, localizada nesta terça-feira, na Avenida Coimbra, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

Doze policiais participaram da operação de combate à pirataria na feira livre com emprego de 12 (doze) policiais. Foram recolhidas diversas peças de roupas e calçados aparentemente falsificados.

Segundo o delegado o material foi levado para a delegacia para ser analisado.

– O material foi trazido para sede da 93ª e está sendo contabilizado e posteriormente será encaminhado à exame pericial específico. Várias pessoas que estavam no local foram conduzidas e serão ouvidas sobre procedência, aquisição e venda dos produtos. Dependendo do caso podem ser indiciadas pela prática de crime de violação do direito autoral, exposição e venda de mercadoria imprópria ao consumo – disse o delegado.

Wellington disse que quem compra produto pirateado pode também incriminado. “Lembramos que o consumidor que por acaso adquirir tais bens pode ser enquadrado pelo crime de receptação”, concluiu o delegado.

Ações vão continuar em outros pontos de venda na cidade, inclusive em outras feiras livre como as do bairro Sessenta (quarta-feira), Aterrado (Sábado) e Vila Santa Cecília (domingo).