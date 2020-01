PRF prende fugitivo do sistema prisional na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no final da tarde desta terça-feira, por volta das 17h30min, um homem, de 38 anos, fugitivo do sistema prisional desde 2014, no km 319, da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, em Itatiaia.

Durante a abordagem, o condutor estava em um GM/Astra, com placa do Rio de Janeiro, com dois ocupantes, sendo, dois adultos e duas crianças. Ao verificar a documentação apresentada pelo condutor, foi constatado que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) estava vencida há mais de 30 dias e o veículo estava com licenciamento vencido.

Ao ser feita consulta nos sistemas foi verificado que o motorista era fugitivo do sistema prisional desde 2014. Na época, ele foi preso por porte ilegal de arma de uso restrito e tinha em seu poder uma pistola calibre 45 e uma granada.

Diante da constatação, foi dada voz de prisão ao prisioneiro e a ocorrência encaminhada para a 99ª DP de Itatiaia. Foram aplicadas as devidas multas e o veículo removido para o pátio.