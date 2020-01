Raulino de Oliveira está pronto para o Campeonato Carioca 2020

Prefeitura de Volta Redonda realizou reforma e revitalização no estádio

O Estádio Municipal Raulino de Oliveira, localizado no bairro Jardim Paraíba, em Volta Redonda, passou por melhorias de infraestrutura e revitalização como preparativos para sediar os jogos do Campeonato Carioca 2020. O estádio recebe no próximo sábado, dia 18, às 18h, a partida entre Voltaço e Botafogo, válida pela primeira rodada da Taça Guanabara.

“É importante deixar o estádio do jeito que o torcedor merece, com segurança e conforto. A tradição de grandes eventos está se consolidando em Volta Redonda e estamos preparados para receber tanto os jogos do Voltaço como de outros clubes do Rio”, ressaltou o prefeito Samuca Silva.

Para este ano, a novidade foi a reforma completa do sistema contra incêndio. Foram feitas intervenções desde a caixa de máquinas das bombas até toda a tubulação do estádio. Desde a inauguração do estádio o sistema contra incêndio não havia passado por uma reforma.

As equipes da prefeitura também realizaram a revitalização total do gramado durante 90 dias, além da manutenção da subestação elétrica. Com capacidade para cerca de 20 mil pessoas, o estádio já recebeu os laudos de engenharia, da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM), liberando o local para os jogos.