Suspeito fica ferido ao trocar tiros com a PM no Jardim Belmonte

Policiais militares do 28º BPM, sediado em Volta Redonda, estavam em patrulhamento quando perceberam dois suspeitos na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Quando os policiais saíram da viatura, um dos suspeitos atirou contra os policiais que revidaram. Um dos suspeitos ficou ferido e foi socorrido pela ambulância do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São João Batista.

Segundo a unidade hospitalar, o estado do suspeito é grave. Ele teve perfuração no intestino e no ânus.

Durante buscas nas proximidades os agentes apreenderam uma pistola Taurus calibre .40, um carregador de calibre .40 com sete munições intactas, 15 pinos de cocaína, nove sacolés da mesma droga, 29 tiras de maconha e R$ 40; um aparelho celular e um cordão de metal amarelo.

O material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.