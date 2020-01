Volta Redonda realiza ações de prevenção à dengue

Trabalho da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde começa por quatro bairros do município

A programação das ações de prevenção à dengue em Volta Redonda para o ano de 2020 começou nesta terça-feira, dia 14, pela região do bairro Santo Agostinho. O trabalho ainda será realizado na próxima sexta-feira, dia 17, no Conforto. E na semana que vem, também na terça e sexta-feira, dias 21 e 24, a equipe de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde estará na região do Retiro e no bairro Eucaliptal, respectivamente.

O prefeito Samuca Silva lembra que o serviço de prevenção à dengue é realizado no município durante todo ano, mas é ainda mais importante no verão, por conta do calor e das chuvas. Por isso, fez um alerta à população. “Temos que ser vigilantes. A prefeitura está mobilizando as equipes da secretaria de Saúde, promovendo visitas para identificar possíveis focos do mosquito e orientar os moradores e donos de imóveis sobre como vistoriar a casa. Todos devem colaborar na luta contra a dengue”, ressaltou Samuca.

Na região do Santo Agostinho, os 19 Agentes de Combate às Endemias (ACE) contaram com a parceria dos profissionais da unidade da Atenção Básica do bairro e, ainda, com membros da Pastoral da Criança que atua na Igreja Católica. O ponto de encontro era numa tenda, montada pela equipe da Vigilância Ambiental, ao lado do Ginásio Poliesportivo Darcy Ribeiro.

O trabalho começa às 7h30 e encerra ao meio-dia. Os moradores recebem panfletos informativos sobre a prevenção à dengue e ainda são realizadas visitas domiciliares para identificação de focos do mosquito e orientação sobre os cuidados para evitar a proliferação do Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A supervisora Geral do Controle da Dengue, Maria de Fátima Arantes da Silva, explicou que esses bairros foram escolhidos para dar início ao trabalho por terem apresentado, em anos anteriores, índice de infestação maior que outras regiões do município de acordo com o LIRAa (Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes Aegypti).

“É muito importante orientar os moradores e torná-los aliados no combate ao mosquito. Somente juntos vamos vencer essa luta”, afirmou Fátima.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (dia 17) – Bairro Conforto

Ponto de encontro na Unidade Básica de Saúde da Família (Avenida Nossa Senhora da Conceição, antiga Rua 4, nº 359)

Terça-feira (dia 21) – Bairro Retiro

Ponto de encontro na Praça Piero Rafaelo Villani (Avenida Sávio Gama)

Sexta-feira (dia 24) – Bairro Eucaliptal

Ponto de encontro na Unidade Básica de Saúde da Família (Rua Vereador Raimundo Diogo, nº 341)