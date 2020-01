Artista plástico formado na Itália escolhe Quatis para morar

“Em Quatis, posso ver o horizonte de cada esquina”

Nascido na cidade paulista de Piracicaba, o artista plástico Rocco Caputo viveu muitos anos na Itália, país de origem do pai Antônio Caputo. De volta ao Brasil, no começo da década de 1990, passou a residir em Rio Claro, outro município do estado de São Paulo, retornando posteriormente para sua terra natal.

Mas a esposa é de Barra Mansa e a sogra mora em Quatis, cidade com a qual se encantou desde a primeira vez que a visitou. Resultado: o artista e a mulher Lilian se mudaram em julho do ano passado para Quatis, aonde ele montou um atelier com suas obras, na Rua Faustino Pinheiro 196, próximo à Livraria Prosa & Verso, no Centro.

Neste local, desde o sábado passado, 11 de janeiro, a população pode conhecer um pouco mais das suas obras, através da exposição “Mãos”. São 22 desenhos em giz pastel seco com pouco óleo sobre a tela, todos produzidos na Itália. A mostra será permanente e pode ser visitada de segunda a sábado, de 9 às 18 horas, e aos domingos, de nove horas ao meio-dia. A prefeitura está apoiando a realização da exposição através da divulgação.

O próprio Rocco Caputo explica o título da exposição Mãos: “É o instrumento de bondade e de maldade, é a forma de expressão do homem que afaga e que apedreja”, escreve, acrescentando: “Tem a mão do Papa, da Cora Coralina, de Galeano e outras”.

O artista destaca ainda os motivos que o atraíram para a cidade:

– Quatis me encanta pelo fato de não ter prédios, ser de pequeno porte e porque de cada esquina posso ver o horizonte dos quatro lados da rua – declara Rocco, que tem 57 anos de idade, e cuja mãe Márcia Maria de Lima Caputo nasceu no interior paulista.

O talento para as artes plásticas começou a ser sinalizado ainda na adolescência, quando Rocco estudou desenho artístico com o mestre Hugo Benedetti, de 1976 a 1977. Quatorze anos depois, mais precisamente em 1991, se formou em pintura pela Academia de Bellas Artes Foggia, na Itália.

Tão logo retornou ao Brasil, montou o atelier Rocco Caputo em Rio Claro, no estado de São Paulo, no qual ministrou aulas de Desenho e de Pintura até 2004. Já na cidade de Piracicaba, o seu atelier funcionou até dezembro de 2018. Nesta cidade, aliás, ele promoveu, no ano passado, a exposição “Mãos”, que agora poderá ser visitada pelos moradores de Quatis.

Nesta semana, Rocco Caputo tornou realidade mais um sinal concreto da sua identificação com o Município. Ele se cadastrou na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, dentro do Programa MEI (Microempreendedor Individual). O ramo do programa por meio do qual vai atuar será o seguinte: instrutor de arte e cultura em geral.

Fotos: Obras do artista Rocco Caputo podem ser visitadas de segunda a domingo, no atelier situado na Rua Faustino Pinheiro 196, no Centro de Quatis.