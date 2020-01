Jovem é preso após troca de tiros com a Polícia Militar

Um jovem, de 19 anos, foi preso após trocar tiros com policiais militares na terça-feira, na Rua São Pedro, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa.

Os agentes foram até o local depois de uma denúncia anônima e foram surpreendidos pelos tiros desferidos na direção dos policiais.

O suspeito tentou fugir e tentou pular o muro do Posto de Saúde do bairro, mas foi preso. Os policiais militares apreenderam mil embalagens para embalar drogas, uma balança digital e dois baldes para armazenar as drogas.

O suspeito e os materiais foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Ele foi autuado por tráfico de drogas. Foto: Polícia Militar