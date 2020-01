Ação da Polícia Civil e Guarda Municipal apreende 11 motos em Resende

Agentes atuaram a partir de denúncias sobre infrações de trânsito e crimes cometidos por motociclistas

Agentes da Polícia Civil e da Guarda Municipal de Resende atuaram conjuntamente em ações de orientação a motociclistas, bem como para prevenir crimes e infrações de trânsito. No total, 11 motos foram apreendidas nos dois dias de operação, na terça e quarta-feira, dias 14 e 15. Falta de documento do veículo, de habilitação dos condutores, placas alteradas entre outras irregularidades foram constatadas pelos agentes.

Na terça-feira, os agentes atuaram na Avenida Tenente-Coronel Adalberto Mendes e na quarta-feira a operação se concentrou na Avenida General Affonseca. Os dois locais são pontos conhecidos de parada de motoboys e motociclistas em geral. De acordo com o delegado titular da 89ª DP (Resende), Michel Floroschk, trata-se de uma ação de orientação visando principalmente os entregadores, motivada pelo aumento do número de queixas na delegacia, feitas contra motociclistas que estão infringindo as regras.

– Recebemos muitas queixas na delegacia sobre infrações cometidas por alguns desses profissionais. Desrespeito a faixa de pedestres, motociclistas andando nas calçadas e outras reclamações estão mais comuns. Com isso, montamos essa operação de conscientização e prevenção – destacou o delegado.

Além disso, os agentes também verificaram antecedentes criminais dos motociclistas e as condições dos veículos. “O trabalho dos entregadores é fundamental nos dias de hoje e estamos tentando também mostrar a importância deles agirem com responsabilidade”, afirmou Floroschk.

O delegado ainda destacou a importância da participação da Guarda Municipal de Resende na intervenção feita na terça-feira e nas ações conjuntas que virão. “A Guarda Municipal é essencial, pois tem a missão de restabelecer e resguardar a ordem pública, assim como de defender os cidadãos do município. O principal bem do município, é o cidadão. A Guarda tem feito um ótimo trabalho em Resende. Ela é credenciada junto aos órgãos estaduais para fazer apreensões de veículos, autos de infração, é uma guarda bem estruturada, que soma forças com a Polícia Civil. Nós só temos a agradecer este apoio, que é de grande valia para a Polícia Civil”, disse.

O subcomandante da Guarda Municipal, Valmir Ribeiro de Azevedo, destacou que o governo municipal coloca todos os esforços da administração para apoiar as ações das forças de segurança. “O delegado Michel Floroschk terá sempre nosso apoio para conseguir reduzir cada vez mais os índices de criminalidade em nossa cidade. A orientação que temos é de ajudar em tudo o que for possível. As câmeras de segurança e nosso efetivo estão sempre à disposição”, destacou Azevedo.