Banco sofre tentativa de arrombamento em VR      

Segundo policiais, aparentemente não houve furto

Uma aparente tentativa de furto em caixas eletrônicos está sendo apurada na agência do Bradesco, localizada na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda. A momento desta publicação, a Polícia Militar estava no local, juntamente com funcionários da agência, que não deve funcionar nesta quinta-feira. Aparentemente, não houve furto de dinheiro de nenhum dos equipamentos.

Na área externa do prédio, que fica ao lado da Travessa Luiz Antônio Félix, não há sinais de arrombamento. Porém, foi apurado que as portas de entrada do banco ficam abertas durante 24 horas, embora os caixas eletrônicos encerrem o autoatendimento às 22 horas, só reabrindo o sistema às 6 horas, conforme os demais bancos.

No momento desta publicação, estava sendo aguardada uma equipe técnica do banco e a perícia da Polícia Civil.