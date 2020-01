Homem morre atropelado no bairro Aterrado

Amilton Freire dos Santos, de 56 anos, morreu atropelado no final da manhã desta quinta-feira, na Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, nas proximidades do Posto AP, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Segundo informações do local, o homem estava atravessando a pista quando foi atingido por um veículo Gol, que bateu também em outro veículo que estava estacionado.

O motorista atropelador parou para dar assistência e aguardar a presença da Polícia Militar para a confecção do Boletim de Acidente de Trânsito. Fotos: Redes Sociais