PRF detém homem com mandados de prisão no Trevo do Belvedere

A Polícia Rodoviária Federal deteve no final da tarde desta quinta-feira, por volta das 17h30min, um homem com dois mandados de prisão no km 255, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) no Trevo do Belvedere, em Barra do Piraí. A equipe da PRF realizou a abordagem de rotina do veículo VW/FOX de cor prata placa de Barra do Pirai, conduzido por um homem, de 37 anos.

Ao fazer a verificação, os agentes descobriram que o homem possuía dois mandados de prisão. O primeiro expedido em 15 de janeiro de 2019 e o segundo em 8 de maio do mesmo ano, ambos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por não efetuar pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 5.785,40.

Diante dos fatos, o condutor foi conduzido ileso à 88ª DP de Barra do Piraí, para procedimentos legais.