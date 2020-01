Uma colisão envolveu um carro e uma van na tarde desta sexta-feira e deixou duas pessoas feridas no km 523, da BR-101 (Rodovia Rio-Santos), no bairro Itaorna, em Angra dos Reis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas foram levadas para o Hospital da Praia Brava.

Uma das vítimas foi socorrida em estado grave e outra com ferimentos leves. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde delas.