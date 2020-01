Gabinete da Secretaria de Saúde de Volta Redonda é transferido para HSJB

Anúncio foi feito na manhã dessa sexta-feira, dia 17, em um programa de rádio local

Com o objetivo de acompanhar de perto a transição da administração do Hospital Municipal São João Batista para a Organização Social (OS), além de contribuir para resolver as questões entre os profissionais da unidade e sua direção, o secretário de saúde, Alfredo Peixoto, anunciou na manhã dessa sexta-feira, dia 17, que a partir de hoje o seu gabinete de trabalho foi transferido para uma área do hospital.

O prefeito Samuca Silva se colocou a disposição dos profissionais que trabalham no Hospital São João Batista. “É preciso ressaltar que a implantação da OS em Volta Redonda é um modelo que já está consolidado no Hospital do Retiro. Os indicadores constantes do DATASUS nos mostram a melhoria dos serviços prestados e o aumento do número de atendimentos tanto de emergência quanto ambulatoriais, no Hospital do Retiro. Esperamos que essa melhoria também aconteça no Hospital São João Batista. Quero deixar claro que estou do lado dos trabalhadores e que meu gabinete está, sempre, à disposição deles”, disse o prefeito.

Samuca Silva lembrou que com a implantação da Organização Social (OS) os trabalhadores, que antes recebiam através de RPAs (Recibo de Pagamento Autônomo), terão todos os seus direitos trabalhistas garantidos, como férias e 13º salário. “Cerca de 90% dos profissionais do HSJB trabalhavam em regime de RPA, e de acordo com um termo assinado no Ministério Público, a continuidade desse sistema implicava em pagamento de multas pelo poder publico. Fizemos um processo transparente e que foi acompanhado pelo Ministério Público. Agora, todos os direitos trabalhistas desses profissionais estão garantidos”.

O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, ressaltou que, com a ida do seu gabinete para o Hospital São João Batista, será mais fácil para acompanhar esse momento tão importante para a saúde publica do município. “Estarei lá acompanhando, diariamente, de perto, as questões. Assim, poderemos contribuir efetivamente para que todas as dúvidas sejam esclarecidas e a população não sofra nenhum prejuízo”, disse o secretário.