‘Orgulho de Volta’ leva torres de celular e internet rápida ao bairro São Sebastião

Equipamentos de comunicação começaram a ser instalados nesta sexta-feira, dia 17

O programa ‘Orgulho de Volta’ segue levando importantes investimentos para a população de Volta Redonda. Nesta sexta-feira, dia 17, foi iniciada a instalação de duas torres, que irão levar telefonia móvel ao bairro São Sebastião. Além das duas torres, a escola e o posto de saúde da comunidade ganharam internet de alta velocidade, através de uma rede instalação de fibra óptica.

O prefeito Samuca Silva comentou que é um dia histórico para a cidade. “Tenho um carinho imenso por essa comunidade e não descansei até consegui trazer o tão aguardado sinal de celular. E fizemos tudo por meios próprios. Isso mostra o respeito desse governo pela comunidade”, disse Samuca, lembrando ainda de outras conquistas para o bairro, como o posto de saúde e a rede de água.

De acordo com o presidente da EPD-VR (Empresa de Processamento de Dados), Matheus Moreira, o sinal de celular tem previsão para começar a funcionar, em definitivo, na primeira quinzena de março. “Temos trabalhado incansavelmente para realizar esse sonho dos moradores. E tudo isso só foi possível graças ao empenho e a dedicação do nosso prefeito Samuca”, destacou Matheus.

Antônio dos Santos é morador do São Sebastião há mais de 30 anos e agradeceu ao prefeito todos os investimentos que tem sido feito na comunidade. “Nós sempre lutamos por melhorias aqui no nosso bairro. E o prefeito tem lutado com a gente e conseguido trazer muita coisa pra cá. Já ganhamos o posto de saúde, que foi uma grande conquista, e agora vamos finalmente conseguir o sinal de celular”, contou.

A moradora Maria de Fátima Cipriano está no bairro desde sua criação e contou que está muito feliz com o investimento. “Moramos aqui há muito tempo, fomos posseiros aqui. Era tudo o que a gente precisava. Estão todos felizes”, comentou.