Prefeitura de Volta Redonda entrega viaduto revitalizado na Vila Santa Cecília

A obra é mais um investimento do programa ‘Orgulho de Volta’

O prefeito Samuca Silva entregou nesta quinta-feira, dia 16, mais uma melhoria para Volta Redonda: a obra de revitalização e benfeitorias do Viaduto João Ravache, na Vila Santa Cecília. Essa é mais uma ação do programa ‘Orgulho de Volta’ que vem entregando todos os dias um investimento para a população. O viaduto passou por obra estrutural, recapeando toda a parte que apresentava estrutura metálica exposta. Também foi feita a pintura, incluindo as cabeceiras do viaduto, além de limpeza no entorno e a instalação da iluminação.

“Estamos entregando vários benefícios para a população de Volta Redonda que estão impactando no dia a dia dos moradores. Esse é o segundo viaduto que estamos entregamos totalmente revitalizado, o que vai proporcionar mais segurança aos motoristas. Todas as benfeitorias estão sendo realizadas com recursos próprios. Isso reforça nosso compromisso em cuidar cada vez melhor da cidade e resgatar na população esse orgulho de viver aqui”, comentou o prefeito Samuca Silva.

Esse investimento faz parte de uma série de obras de infraestrutura planejadas para pontes e viadutos da cidade. A primeira ação aconteceu no Viaduto Prefeito Sávio Gama, que liga o bairro Jardim Amália à Avenida Amaral Peixoto, no Centro. O viaduto passou por recuperação do emboço para cobertura de ferragens expostas; pintura da estrutura e guarda-corpo, sinalização horizontal; implantação de nova iluminação; limpeza geral da estrutura; e tratamento paisagístico sob o viaduto.

Nesta sexta-feira, dia 16, será o início da montagem da antena para sinal de telefonia móvel, na Praça Dulcinéia Maria Fortunato, no bairro São Sebastião, às 11h.