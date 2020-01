Queda de rua no bairro Roselândia II mobiliza Defesa Civil

Erosão foi causada por intensas infiltrações no solo; em caráter emergencial, Secretaria de Manutenção Urbana abre nova via de acesso

A queda de parte da Rua C, no Roselândia II, em Barra Mansa, na manhã desta sexta-feira, 17, mobilizou equipes da Defesa Civil, Secretaria de Manutenção Urbana e Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). Segundo os moradores, a via cedeu por volta das 8 horas. O forte barulho assustou a comunidade.

O deslizamento causado por intensas infiltrações no solo e abriu uma cratera de mais de 30 metros de profundidade. Por medida de segurança a área foi interditada pela Defesa Civil. Em caráter emergencial, a Secretaria de Manutenção Urbana está trabalhando na abertura de uma nova via visando garantir o acesso de aproximadamente 200 moradores a localidade.

Rio Bananal transborda e Defesa Civil não descarta possibilidade de cheias no Rio Barra Mansa

As intensas chuvas que caíram em Bananal (SP) ocasionaram na manhã desta sexta-feira, o transbordamento do Rio Bananal, no trecho da Rua das Acácias, no condomínio popularmente conhecido como Cinco Construção, no bairro Colônia Santo Antônio. De acordo com informações da Defesa Civil nas últimas 24 horas choveu o equivalente a 81mm na cidade paulista.

Desde as primeiras horas de chuvas, a Defesa Civil está monitorando o nível dos rios que cortam Barra Mansa. O coordenador do órgão, Sérgio Mendes, o Serginho Bombeiro, disse que o nível do Rio Barra Mansa varia entre 0,89 cm e um metro, durante o período de verão. Com as chuvas desta madrugada, foi registrada uma elevação de 1.89 metros. O parâmetro do Rio Bananal gira em torno de 1.20/1.40 metros. Pela manhã, foi registrada alta de 4.30 metros.

Já o Rio Paraíba do Sul está com 2,22 metros. A cota de alerta do Paraíba do Sul é de 4.54 metros. Porém ao atingir 3.20 metros localidades como a Vila Maria e as proximidades do Fórum já sofrem com o transbordamento das águas. “O nível das águas já está abaixando, porém, com a previsão de novas pancadas de chuvas é eminente o risco de transbordamento”, concluiu.

Para as próximas horas, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de tempo encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A temperatura mínima prevista é de 19º e a máxima de 30º.

Fotos: Paulo Dimas