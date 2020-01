Vazamento de óleo no rio Paraíba interrompe operação de estação de tratamento de água

Um vazamento de óleo no rio Paraíba do Sul fez com que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) suspendesse a operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro Belmonte, que abastece toda a cidade de Volta Redonda. A medida foi tomada como forma preventiva, para evitar contaminação e danos maiores à população atendida pelo sistema municipal de abastecimento de água.

O Saae-VR trabalha para garantir a retomada da operação da ETA o mais rápido possível, de forma segura e eficaz, para minimizar efeitos de desabastecimento de água na cidade.

O vazamento ocorreu fora do município de Volta Redonda e está sendo apurado pelo INEA (Instituto Estadual do Ambiente) em parceria com a SMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda) e SMMA de Barra Mansa. A intenção é localizar os responsáveis pelo vazamento.

A recomendação é para que toda a população faça uso racional e economize água. O Saae-VR ressalta o compromisso de levar água de qualidade aos moradores de Volta Redonda. Fotos: Drone – Evandro de Freitas