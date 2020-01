Um adolescente, de 14 anos, foi vítima de bala perdida na noite de sexta-feira, no momento em que brincava no bairro Parque São Jorge, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Segundo testemunhas, suspeitos estavam armados e atiram contra os suspeitos que atiraram e acertaram o garoto. A vítima foi atingida na coxa direita. Socorrida por parentes, ela foi atendida no Hospital São João Batista.