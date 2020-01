Carreta carregada com cerveja tomba e parte da carga e saqueada na Serra das Araras

Uma carreta, carregada com cerveja, tombou no início da manhã deste sábado por volta das 6 horas, no km 222, da Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) parte da carga foi saqueada.

Neste momento a PRF está no local e informa que a faixa da direita está interditada. Existe a possibilidade do fechamento da pista. Neste caso a pista de subida vai funcionar em mão dupla até que a carreta seja destombada para a retirada do veículo da pista.