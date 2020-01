Lar do Idoso procura idoso desaparecido

O presidente do Lar do Idoso Ebenezee (Acefe), Nathanael Lisboa Teodoro da Silva, esteve no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) pedindo ajuda para encontrar o idoso Márcio Roriberto Vieira do Nascimento, 66 anos, negro, aproximadamente 1,70m, portador de Parkinson, que desapareceu da Casa de Idosos, localizado em Areias (SP).

Márcio, que era morador de Resende, saiu a pé na sexta-feira por volta das 10 horas e não foi mais visto. Qualquer informação entrar em contato com o telefone 012-3107-1150 (pessoal), 024-99985-5207, e de Meriele 021-96932-3735.