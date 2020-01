Ônibus Lilás: atendimento será na praça da igreja matriz e exclusivo para mulheres

Bruno reafirma agradecimento ao governador e ao deputado Marcelo Cabeleireiro pela unidade móvel em Quatis

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos informou que o atendimento do “Ônibus Lilás” em Quatis, na próxima quinta-feira, dia 23 de janeiro, foi transferido para a Praça Getúlio Vargas, a praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Inicialmente, o serviço seria prestado na Praça Teixeira Brandão.

O “Ônibus Lilás” é uma unidade móvel da Secretaria estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que percorre as cidades do interior fluminense, através de parcerias com as prefeituras, visando prestar atendimento exclusivamente às mulheres, incluindo as mulheres vítimas da violência.

O atendimento do “Ônibus Lilás” em Quatis, e em outros municípios do sul fluminense, foi solicitado ao Governo do Estado pelo deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC), a quem o prefeito Bruno de Souza (MDB) manifestou novamente seu agradecimento pela vinda deste serviço para a cidade. Bruno reconheceu mais uma vez também a participação do governador Wilson Witzel (PSC) “no sentido de que o Município de Quatis fosse beneficiado com mais esta ação de grande alcance social”.

Dividido em dependências para cozinha, banheiro e salas privativas de atendimento, o “Ônibus Lilás” realizará atendimentos na próxima quinta-feira, no Município, de 9 às 15 horas, por meio de uma equipe multidisciplinar de profissionais, formada, entre outros, por advogada, assistência social e psicóloga, além de servidores da área administrativa.

No local, vão ser disponibilizadas para as moradoras de Quatis orientações a respeito da lei federal número 11.340/2006, conhecida nacionalmente como “Lei Maria da Penha”, que estabelece penalidades mais rigorosas para mulheres vítimas da violência doméstica; e a respeito de ações de prevenção contra doenças. No caso destas orientações, elas vão ser prestadas no lado externo do ônibus, numa área coberta, e com capacidade para 20 pessoas sentadas.

Outro serviço a que as mulheres de Quatis terão acesso através do “Ônibus Lilás” na Praça Getúlio Vargas será a emissão dos seguintes documentos: segunda via de certidão de nascimento, casamento ou óbito; averbação em certidões; declaração de hipossuficiência (situação dos cidadãos comprovadamente sem recursos financeiros para manter a própria sobrevivência); isenção para celebração de casamento; união estável; certidões de outros estados e a segunda via da carteira de identidade.

Titular interina da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Quatis, Irene Roselena da Costa, esclarece que, para obter a isenção na emissão da segunda via da certidão de nascimento, casamento ou óbito, vai ser necessária a apresentação de cópia ou de dados da certidão original, entre eles, o cartório responsável pela emissão e o número do livro e da folha; e do comprovante de residência pela própria requerente ou seu representante legal. No caso da certidão de óbito, a solicitante deverá comprovar grau de parentesco com a pessoa falecida.

– Com relação à isenção relacionada à celebração do casamento, serão exigidos os documentos originais dos noivos, a certidão de nascimento ou casamento, ambas, averbadas, a carteira de identidade, o CPF e a carteira de trabalho – acrescentou a secretária interina.

Fotos: Ônibus Lilás (imagem um), que estará em Quatis na quinta-feira, dia 23, tem salas privativas para atendimento das mulheres (imagem dois).