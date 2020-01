Um ônibus da Viação Sul Fluminense patinou no lamaçal e bateu em um poste na sexta-feira, na Estrada Fazenda União, no bairro Retiro, em Volta Redonda. O motorista perdeu o controle da direção ao passar pela estrada cheia de lama e bateu no poste.

Segundo informações do local, ninguém ficou ferido. O ônibus foi retirado neste sábado, pois aguardava a chegada da Light para desligar o transformador. Fotos: Redes Sociais